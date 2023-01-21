قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، محمد عطية الفيومى، إن مراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات وعددها 339 مركزا استقبلت نحو 4 آلاف طلب ترخيص من المواطنين، منذ بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 فى 11 ديسمبر الماضى وحتى الآن.

وأكد، الفيومى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هذا الرقم يعد مؤشرا إيجابيا مقارنة بالأيام الأولى من تطبيق القانون، ويعد دلالة على بدء معرفة المواطنين بالقانون ومدى التسهيلات التى قدمها لأصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم، بديلا عن ممارسة الأنشطة الخاصة بهم بدون ترخيص ما يضعهم تحت المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن الإقبال بدأ يتزايد يوما بعد يوم، على مراكز التراخيص جميعها بالمحافظات، مرجحا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا من المواطنين لترخيص محالهم بعد معرفتهم باللائحة التنفيذية للقانون.

ولفت إلى أن وجود مقترح تحت الدراسة بشأن تحفيز أصحاب المحال العامة فى حال قيامهم بتوفيق أوضاعهم خلال العام الأول من بدء تطبيق القانون، وهو تخفيض بنسبة 25% من قيمة الرسوم النهائية للترخيص.

وأكد أن قيمة الرسوم النهائية لترخيص أنشطة المحال التى حددها القانون الجديد تحدد على حسب الموقع والمساحة والرواد، موضحا أنه لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من مراكز التراخيص المختصة وفقا لأحكام قانون المحال العامة الجديد ولائحته التنفيذية.

ونوه إلى أن المحلات التى كانت حاصلة على ترخيص القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، وتوفى المرخص إليه وتم تغيير النشاط ولم يتقدم أحد الورثة بإلغاء الترخيص وأجروا المحل، عليهم إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد للمستأجر، وفقا لأحكام القانون الجديد.