 سيجموند تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إثر الهزيمة أمام جارسيا - بوابة الشروق
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سيجموند تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إثر الهزيمة أمام جارسيا

د ب أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 3:14 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 3:14 م

ودعت الألمانية لورا سيجموند منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت عليها الفرنسية كارولين جارسيا 1 / 6 و6 / 3 و6 / 3 اليوم السبت في الدور الثالث للبطولة.

وجاء خروج سيجموند لتغيب ألمانيا بذلك عن منافسات الدور الرابع في أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى منذ عام 2010 .

وشهدت البطولة الحالية بالفعل خروج البطل الأولمبي الألماني أليكسندر زفيريف الذي خسر في الدور الثاني أمام الأمريكي مايكل موه.

وقدمت سيجموند بداية جيدة في المباراة أمام جارسيا، لكن اللاعبة الفرنسية المصنفة الرابعة للبطولة قدمت أفضل مستوياتها وقلبت تأخرها بمجموعة إلى الفوز.


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