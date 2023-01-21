 المفتي: يجوز تحويل المصريين المقيمين بالخارج زكاة مالهم وفطرهم للداخل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المفتي: يجوز تحويل المصريين المقيمين بالخارج زكاة مالهم وفطرهم للداخل


نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 12:47 ص | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 12:50 ص

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد": "بناءً على ذلك، وعملًا بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية فإنه يجوز تحويل المصريين المقيمين خارج مصر زكاة مالهم وفطرهم إليها، ومن باب أَوْلَى صدقاتهم وتبرعاتهم".

وأشار إلى أنه من الأفضل إرسال المصريين المقيمين خارج مصر بزكاة مالهم وفطرهم إليها، خاصة هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوِزين.

وختم قائلا في هذا الصدد: "مصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها".

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