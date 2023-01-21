 بايرن ميونخ يتعادل مع لايبزج في الدوري الألماني - بوابة الشروق
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بايرن ميونخ يتعادل مع لايبزج في الدوري الألماني

د ب أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 12:19 ص | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 12:19 ص

تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه لايبزج 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 37 وتعادل لايبزج بهدف سجله مارسيل هالستتينبيرج في الدقيقة 52.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع لايبزج رصيده إلى29 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو التعادل الخامس لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والفوز في عشر مباريات. كما أصبح هذا التعادل هو الخامس أيضا للايبزج مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث.


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