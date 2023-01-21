 النصر السعودي يعلن رحيل مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر - بوابة الشروق
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النصر السعودي يعلن رحيل مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر

محمد عاطف
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 4:26 ص | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 4:26 ص

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم السبت، رحيل المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر عن صفوف الفريق بشكل رسمي، وذلك بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وكان نادي النصر السعودي قد فسخ عقد المهاجم الكاميروني أبو بكر، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على «تويتر»، صورة المهاجم الكاميروني أبو بكر، معلقًا عليها: «فينسنت أبو بكر .. شكرًا لك أمنياتنا لك بالتوفيق».

وفي سياق متصل، اقترب فينسنت أبوبكر من الانضمام لصفوف فريق بشكتاش التركي، وذلك بعد رحيله بشكل رسمي عن صفوف النصر.

 


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