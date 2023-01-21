 ألقوا جثة أسد أمام قصر الرئاسة.. عمال يحتجون على تعامل حكومة تشيلي مع الحيوانات - بوابة الشروق
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ألقوا جثة أسد أمام قصر الرئاسة.. عمال يحتجون على تعامل حكومة تشيلي مع الحيوانات

وكالات
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 1:04 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 1:04 م

نظم عمال حديقة للحيوانات في تشيلي احتجاجا على أسلوب تعامل الجهات الحكومية مع الحيوانات، وألقوا جثة أسد أمام قصر الرئاسة في العاصمة سانتياجو.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحتجين وضعوا لافتة كتب عليها "الحكومة تقتل الحيوانات" إلى جانب جثة الأسد "زيوس" البالغ من العمر 14 عاما.

ويلقي أصحاب حديقة حيوان لوس أنجلوس سيتي الواقعة على بعد نحو 470 كيلومتراً جنوب سانتياجو باللوم على هيئة الزراعة والثروة الحيوانية في نفوق الأسد بسبب أسلوب علاجها للحيوانات.

بدورها، صرحت هيئة الزراعة والثروة الحيوانية أن الاحتجاج يمثل انتهاكا لكرامة الحيوان.

وأضافت أنها ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حديقة الحيوانات التي اتهمتها "بالتعامل غير الملائم مع الحيوانات".

من جهتها، فرضت الشرطة تطويقا حول المنطقة الواقعة خارج القصر، وأزالت جثة الأسد.


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