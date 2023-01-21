رقم سلبي للزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 125

يدخل فريق الزمالك مواجهة القمة رقم 125 أمام غريمه التقليدي الأهلي، بمعنويات وطموح مرتفع لكسر رقم سلبي في تاريخ مباريات قطبي الكرة المصرية، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي ستنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

ولم ينجح فريق الزمالك في تحقيق أي انتصار على غريمه التقليدي الأهلي، في مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز منذ 19 عامًا، ويسعى الفريق الأبيض لكسر هذا الرقم السلبي خلال مواجهة اليوم.

وكان الفريق الأبيض قد حقق انتصاره الأخير على الأهلي في الدور الأول من مسابقة الدوري، يوم 21 نوفمبر من عام 2003، عندما فاز بهدف نظيف سجله اللاعب جمال حمزة.

والتقى فريقا الأهلي والزمالك في الدور الأول من الدوري الممتاز 15 مرة، منذ المواجهة الأخيرة التي حقق فيها الفريق الأبيض الانتصار، وتمكن المارد الأحمر من الفوز في 10 مباريات، بينما انتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل.