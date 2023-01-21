رادكس العقارية تتعاقد مع استشاريين وبيوت خبرة عالمية في القطاع العقاري

تعاقدت شركة رادكس للاستثمار العقارى مع عدد من كبار الاستشاريين وبيوت الخبرة فى أكثر من تخصص بالقطاع العقارى.

ويأتى ذلك بالتزامن مع خطة الشركة المستقبلية فى تنفيذ حزمة من المشروعات العقارية الضخمة وتأتى على رأسها مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الشيخ سلمان بن خليل السبعان ــ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة موفق القابضة بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة مجموعة السلمانية بالقاهرة: إن التطور الملحوظ للاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات العربية بصفة عامة ومن المملكة العربية السعودية بشكل خاص وذلك لما تمثله من قوة وصلابة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفعت قيمة استثمارات الدول العربية فى مصر خلال العام المالى الماضى بنسبة 164.5%، بعدما قفزت من مستوى 3.1 مليار دولار خلال العام المالى 2020 /2021، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.

وقال أحمد زغلول ــ المدير التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة السلمانية بالقاهرة ــ إن مجموعة السلمانية اعتمدت مخططا ورؤية تنفيذية لمشروعاتها خلال السنوات المقبلة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم منتج عقارى مصرى ينافس عالميا من حيث التصميم و التنفيذ على حد سواء معتمدا على الأكواد المصرية والعالمية ومراعيا تحقيق أعلى معايير الجودة.

تابع: شهد القطاع العقارى فى مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا متسارعا بمعدل كبير يفوق أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل الاقتصاد المصرى، وهو ما جعل الوزن النسبى للقطاع العقارى يرتفع تدريجيا من حيث نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر عام تلو الآخر، لاسيما فى ظل دور القطاع المحورى داخل الاقتصاد من حيث معدلات التشغيل وخلق فرص عمل مختلفه ومتنوعة لفئات كبيرة ممن هم يبحثون عن العمل، وهو ما ينعكس بالتبعية على دور القطاع كمحرك رئيسى وقوى للنمو الاقتصادى داخل الاقتصاد المصرى مؤخرا.

وقال أكرم الشيخ ــ نائب المدير التنفيذى لشركة رادكس للاستثمار العقارى ــ إن الشركة تنتهج أعلى معايير الاستدامة بكل مشروعاتها محققين التوازن بين الهدف البيئى والهدف الاستثمارى، من خلال اعتماد تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة وتحافظ على الاستدامة والاعتماد الكلى على استخدام مصادر الطاقة النظيفة بداية من تصميم المشروع ومرعاه البعد البيئى فى مختلف مراحل التصميم وحتى التنفيذ الفعلى والتسليم وما بعد ذلك.

كما أضاف أنه فى ضوء تلك الخطة قمنا بالتعاقد مع كبار الاستشاريين فى المجال العقارى وبيوت الخبرة أصحاب الخبرات العالمية فى مختلف التخصصات بدء من الدارسات المالية والاقتصادية إلى الاستشارات الهندسية والتسويقية وأعمال التنفيذ والمقاولات.

ففى القطاع الهندسى قمنا بتدشين تعاقدات هامة تعود بالنفع المباشر على مشروعات الشركة كالتعاقد مع شركة ARCHRETE كاستشارى هندسى لمشروعاتها خلال الفترة المقبلة وذلك لما تمثلة من بيت استشارى ذو خبرة عالية بمشروعات العاصمة الادارية.

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة Schneider Electric «مصر» لتقديم الحلول الفنية والتقنية الخاصة بتقديم منتج عقارى ذكى ومستدام وصديق للبيئة.

أيضا التعاقد مع شركة UCAC للمقاولات المتطورة لأعمال التنفيذ لمشروعات الشركة أما على الجانب التجارى فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة REMAX العالمية كاستشارى تطوير الأعمال لمشروعاتها.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «ركاز» للتمويل العقارى لتقديم تسهيلات وتمويلات للعملاء الراغبين فى التعاقد على مشروعات الشركة المستقبلية.