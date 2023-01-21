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شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، انقلاب سيارة ميكروباص ما تسبب في إصابة ١٤ شخصا، تم نقلهم لمستشفي ملوي التخصصي .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي.

وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 14 شخصًا في هذا الحادث بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقلهم الي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة أخرى والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة .

والمصابون هم ياسر عبد العزيز 40 عاما، علي سيد محمد 27 عاما، يحيى حسن مهني 47 عاما، عادل صالح أحمد 29 عاما، شهاب عيد حسن 33 عاما، حسين نادي حسين 20 عاما، محمد صبحي علي 32 عاما، محمود ربيع عبد الرحمن 29 عاما، أحمد محمد عبد الحميد 32 عاما، طارق محمد ياسين 27 عاما، عمرو فرج حسن 21 عاما، محمد عيسي محمد 21 عاما، إيهاب توفيق محمد 28 عاما، أحمد مرزوق كامل 27 عاما ، وجار إسعافهم وتلقيهم العلاج اللازم .