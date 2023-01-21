 رئيسا مجلس النواب العراقي وإقليم كردستان يؤكدان ضرورة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي - بوابة الشروق
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رئيسا مجلس النواب العراقي وإقليم كردستان يؤكدان ضرورة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي

بغداد - أ ش أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 10:23 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 10:23 م

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، ضرورة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، بما تتضمن من قوانين.

وذكر مكتب الحلبوسي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم- أن رئيس مجلس النواب العراقي استقبل اليوم رئيس إقليم كردستان وناقشا الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة ونجاحها في مهامها، وتنفيذ برنامجها الحكومي وورقة الاتفاق السياسي؛ بما تتضمن من قوانين.

وكان الحلبوسي قد أكد -في وقت سابق اليوم- أن مجلس النواب حريص على إنجاز كل التشريعات التي تخص مصلحة المواطن.

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