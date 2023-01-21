لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني تطالب شولتس بإعلان صريح بشأن دعم أوكرانيا بالدبابات

صرحت رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري-اجنيس شتراك-تسيمرمان بأنها تنتظر من المستشار الألماني أولاف شولتس إعلانا صريحا بشأن تزويد أوكرانيا بمزيد من الدعم العسكري.

وفي إشارة إلى الجدل المثار حول توريد دبابات قتالية ألمانية إلى أوكرانيا، قالت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر اليوم السبت:" إذا لم تكن هناك رغبة في توريد دبابات ليوبارد2 فيجب إعلان هذا. يجب إخطار أوكرانيا بالسبب".

وأضافت السياسية الألمانية أن ألمانيا قررت توريد ناقلات الجند المدرعة طراز "ماردر" إلى أوكرانيا وقالت:" ناقلة الجند المدرعة والدبابة القتالية تعملان معا، وإذا لم تكن هناك رغبة في كل هذا، فيجب شرح هذا للناس وإلا فسيكون هذا لغزا فكل واحد يفكر ويخمن من يعرف ماذا. ولهذا السبب فإن هذه الطريقة في التواصل مروعة ولاسيما لأنها تغطي أيضا على كل ما نفعله".

وتابعت أن "النقاش حول ليوبارد2 يسيء إلينا لأن العالم الغربي ينتظر بالطبع أن ألمانيا تقود" معربة عن اعتقادها بأن هذا التوقع هو من قبيل المجاملة " فنحن معدومو الثقة في أنفسنا، ودائما ما نكون خلف الموجة أي أننا ننتظر دائما حتى يحدث شي. ألمانيا تنتظر، ديوان المستشارية ينتظر حتى يتزايد الضغط وعندئذ نتحرك. هذه ليست صورة جيدة".