الجارديان: الأمم المتحدة تبدأ عمليات إغاثة عاجلة في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا



أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأمم المتحدة بدأت عمليات إغاثة عاجلة في مناطق شرق أوكرانيا والمتضررة من الصراع الشرس المشتعل حاليا بين القوات الروسية والأوكرانية.



وأوضح المقال، الذي كتبه الصحفي بيتر بيمونت، أن أول قافلة مساعدات وصلت بالفعل أمس الجمعة، وتحمل مساعدات إنسانية لما يقرب من 800 شخص بالقرب من مدينة سوليدار، والتي كانت مسرحا لعمليات شرسة بين الطرفين على مدار الشهور السابقة.



ويسلط الكاتب الضوء على تصريحات ينس لاركيه المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والتي أوضح فيها أن تلك القافلة هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب في أوكرانيا منذ ما يقرب من عام، مشيرا إلى أن القافلة تتكون من ثلاث شاحنات وتحمل مواد غذائية ومياه وأدوات رعاية صحية ومستلزمات طبية.