اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: قوة انتشار الفيروس جعلته أقل شراسة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن سببين جعلا انتشار الفيروس أقل شراسة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" عبر شاشة "cbc"، اليوم السبت، أن العامل الأول هو الانتشار الكبير للفيروس ما أدّى إلى تكوين مناعة داخلية تقاوم الإصابة.

وأوضح أن الفيروس كلما غيّر من شكله فإن ذلك يؤدي إلى إضعافه، مشيرا إلى أن العامل الثاني يتمثل في التطعيمات التي ساهمت في التقليل من شراسة انتشار الوباء.

وأكّد أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي للإصابة بالكحة،بينها تغير الهواء أو التعرض لهواء بارد أو الانفعال والعصبية والتحدث بصوت مرتفع.

وأشار إلى أن العلاج الأساسي في هذه الحالة هو الكورتيزون لكنه غير مستحب، فعلى الرغم من أنه يساعد على تقليل فترة الكحة، لكن هناك أدوية أخرى تقلل حدتها.

ولفت إلى أن الكحة تزداد ليلا أكثر من فترات النهار، موضحا أن هذه الأدوية تقلل فترة الإصابة بالكحة لمدة عشرة أيام، ثم تختفي الكحة تماما.