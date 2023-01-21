 هيئة الأركان الأمريكية: واشنطن تزود أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة لمساعدتها لاستعادة أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة الأركان الأمريكية: واشنطن تزود أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة لمساعدتها لاستعادة أراضيها

أ ش أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 9:47 ص | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 9:47 ص
أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في القوات الأمريكية الكولونيل ديف باتلر، أن الولايات المتحدة تركز حاليا على تزويد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة لمساعدتها لاستعادة أراضيها.

وقال الكولونيل ديف باتلر - في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "إن أوكرانيا في قتال وجودي للدفاع عن أراضيها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز حاليا على تزويدها بالمساعدات اللازمة لاستعادة أراضيها.

وأضاف أنه يجب أن يكون الأوكرانيون في وضع هجومي بدعم من عربات المشاة الأمريكية المدرعة "برادلي"، معربا عن اعتقاده أن أمام الأوكرانيين فرصة كبيرة للانتصار في الأشهر المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في القوات الأمريكية أنه لا يوجد أي إشارات على وقوع هجوم روسي حاليا لأنهم يواجهون أوقات صعبة وأزمة حقيقية.

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