يقدم برنامج "واحد من الناس" عبر شاشة قناة "الحياة"، في العاشرة مساء غد الأحد، فقرة جديدة، بعرض المواهب.



وسيعرض البرنامج، موهبة كل مشارك من جميع محافظات عن طريق إرسال فيديو لمدة دقيقة، وذلك تزامنا مع انطلاق فقرات جديدة من برنامج واحد من الناس.



ووجهت إدارة البرنامج، كل صاحب موهبة فنية في التمثيل أو الغناء أو الشعر أو التأليف أو العزف على الآلات الموسيقية ويحلم بتقديم موهبته، بالتواصل معها عن طريق إرسال فيديو قصيرة لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة على الصفحة الرسمية للبرنامج، وبعدها سيجري التواصل مع أصحاب المواهب والذين سيكونون ضيوفا في البرنامج مع الإعلامي عمرو الليثي.