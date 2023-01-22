سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى تساقط الثلوج بكثرة بالقرب من جبال الألب، إلى زيادة خطر حدوث انهيارات ثلجية في جبال الألب البافارية.

وقالت هيئة التحذير من الانهيارات الجليدية في بافاريا، إن الخطر يتزايد عند الارتفاعات التي تزيد عن 2000 متر.

ووفقا للمعلومات، بلغ خطر الانهيار الجليدي حدا كبيرا، اليوم السبت، في أجزاء من جبال الألب في منطقتي فيردنفيلسر، وبيرشتسجادن ووصل إلى مستوى بين الثالث والخامس.

وقالت الهيئة إن شخصا واحدا يمكن أن يتسبب في انهيار جليدي في مناطق القمم المعرضة للرياح.

في بعض الحالات، تجمع ما يصل إلى 15 سم من الثليج المتكون حديثا كما أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم السبت.

ومن المتوقع أن ينخفض تساقط الثلوج غدا الأحد، لكن الجو سيظل غائما مع درجات تقل عن 3 مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تساقطا خفيفا للثلوج ليلة الاثنين المقبل، وسيكون الجو باردا بشكل خاص في وديان جبال الألب، حيث تصل درجات البرودة إلى 10 درجات تحت الصفر.

ويتوقع أن يكون يوم الاثنين جافا على الأغلب.