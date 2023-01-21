محافظ مطروح: 10990 طالبا بالشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة العربية في 116 لجنة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان بمدرسة رياض الصالحين الإعدادية بحي الزهور، والشهيد طارق سامح مباشر الإعدادية بحي الشروق، وبدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي من خلال ١١٦ لجنة يؤدي بها ١٠٩٩٠ طالبا وطالبة امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.



واطمئن على جاهزية اللجان لانطلاق الامتحانات من التاسعة صباحا، وتأكد من توفير سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين؛ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والاطمئنان من الطلاب على سير الامتحانات، وأن جميع الأسئلة من المنهج، متمنيا لهم النجاح والتوفيق مع تحفيزهم على المزيد من التميز.



وتابع توفير التأمين اللازم والمتابعة المستمرة لمديرية التربية والتعليم بمطروح من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.



وشهد السبت ٢١ يناير، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويشهد يوم الأحد ٢٢ يناير في مادتي الهندسة والتربية الفنية، ويوم الاثنين ٢٣ يناير في مادة العلوم، ويوم الثلاثاء ٢٤ يناير في مادتي الدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء، وفي اليوم الأربعاء والأخير ٢٥ يناير في مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.