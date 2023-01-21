صدر حديثًا عن دار كيانك للنشر والتوزيع كتاب «من أجلك».. خواطر نثرية، لـلكاتبة عهود السيد أبويوسف، للمشاركة في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري.



وقالت الكاتبة عهود السيد أبويوسف في مقدمة الكتاب: كتاب «من أجلك» هو الجزء الثاني من كتاب «ما وراء الـ 99» مكون من 99 خاطرة مستوحاة من تجارب ومواقف حقيقية من الواقع.. «من أجلك» كُتب خصيصًا من أجلك كي لا تقع في الفخ مرة أخرى.. وسأظل استكمل سلسلة «ما وراء الـ 99» فهي كُتبت بكل الفرح والحزن والألم والسعادة خصيصًا من أجلك كي تتعلم وتعلم وتعرف وتعي الدرس جيدًا ما دامت الحياة والزمن يعبرك وتأكد وأنت تعيش هذه الرحلة أن أحدهم تمنى أن يعى ويدرك هذا الكلام جيدًا قبل أن يتعثر ويخوض تجربة مؤلمة.



وذكرت الكاتبة عهود أبويوسف، أنه جرى نشر الكتاب على المنصات الإلكترونية في مواكبة للتقنيات الحديثة في التعامل عن بعد والتي حققت نجاحًا متزايدًا واقبالًا كبيرًا من القراء على الكتاب، موضحة أن الكتاب جاء بأسلوب جميل وبسيط، ليطرح أفكارًا عميقة ومُلهمة ليتناول بين طيّاته ما يهمّ الفرد والمجتمع والأمّة بأكملها.



ويُعد كتاب «من أجلك» هو العمل الثاني للكاتبة بعد كتابها الأول «ما وراء الـ 99» والذي صدر عام 2022.



عهود السيد أبويوسف، كاتبة مصرية من محافظة دمياط حاصلة على بكالوريوس التجارة لها العديد من المقالات والنصوص الأدبية التي نشرت في العديد من المنصات الإلكترونية، وعملت كصحفية في عدد من المواقع والصحف الإخبارية، وصدر لها كتابها الأول تحت عنوان «ما وراء الـ 99» والذي صدر عام 2022 عن دار حابي للنشر والتوزيع، حيث يُعد «من أجلك» هو العمل الثاني لها والذي ستشارك بهما في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الجديدة الـ 54 لعام 2023 في يناير الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.