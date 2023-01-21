مواطنو سلوفاكيا يصوتون في استفتاء على تعديل دستوري

يدلى نحو 5ر4 مليون مواطن سلوفاكي بأصواتهم، في استفتاء اليوم السبت، على تعديل دستوري.



ويرغب مؤيدو التعديل الدستوري في السماح بإجراء انتخابات مبكرة في سلوفاكيا، كما هو شائع في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.



وحتى الآن، كان الدستور السلوفاكي ينص على أنه لا يمكن حل البرلمان، الذي يتم انتخابه كل أربعة أعوام، حتى إذا انهارت الحكومة ولم تكن هناك أغلبية لتشكيل ائتلاف جديد.



ونجحت المعارضة اليسارية في الدفع من أجل إجراء استفتاء بعد توقيع نحو 400 ألف ناخب على عريضة للقيام بالتعديل الدستوري.



وحاليا، يحكم ائتلاف محافظ شعبوي من ثلاثة أحزاب في براتيسلافا، إلا أنه لم يعد يمتلك أغلبية برلمانية. وفي حال إجراء انتخابات جديدة، قد يتعرض الائتلاف لهزيمة كاملة، وفقا لكل استطلاعات الرأي، ولهذا السبب حاولت الأحزاب الحاكمة الحيلولة دون إجراء استفتاء ناجح.



وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم السبت من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0600 إلى 2100 بتوقيت جرينتش)