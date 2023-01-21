رئيس جامعة سوهاج يزور الهيئة العربية للتصنيع لبحث التعاون المشترك

زار الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الهيئة العربية للتصنيع، وكان في استقباله اللواء مهندس محمد محمود هليل رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية الاقتصادية بالهيئة، ومحمود شحاته مستشار رئيس مجلس الإدارة، لبحث آليات التعاون المشترك.

وقال عبد الخالق إن الجامعة تحرص على توطيد أواصر التعاون وبناء شراكات قوية وأسس للعمل مع كافة الهيئات و المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، من أجل تطوير عمل الجامعة سواء على المستوى التعليمي أو الخدمي، مشيداً بالتعاون مع بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصناعة المصرية، والذي شهدت هذه الفترة اهتمام وخطط تنموية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وثمن منتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا، بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، حيث تفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات التصنيع المختلفة بالعربية للتصنيع.