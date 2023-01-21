سباق تاريخي بزلاجات من الخشب في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا

تنافس هواة التزلج في بلدة كرون بمنطقة بافاريا العليا اليوم السبت باستخدام زلاجات خشبية قديمة يرجع تاريخها إلى القرن الماضي على الأقل.

وهبط المتزلجون خلال السباق التاريخي "نوستالسكي" وعددهم 90 مشاركا يرتدون أحذية التزلج الجلدية ذات الأربطة نحو سفح الجبل الصغير "بارمسي" وهم يركبون الزلاجات الخشبية المرتبطة بأسلاك قديمة معلقة.

وتم تأجيل السباق الذي كان مقررا في الأصل يوم السابع من يناير الجاري بسبب وجود الثلوج.

وتحولت الظروف الجوية الآن إلى ظروف مثالية، بسبب الثلج المتكون حديثا، وإضافة بعض الثلوج الاصطناعية الإضافية، فبلغ الغطاء الثلجي في كرون حوالي 70 سم.

ووفقا للمعلومات الواردة من نادي الشبيبة المحلي المنظم للسباق، كانت هناك أربع فرق مبتدئة من المتزلجين للرجال والنساء، واستخدموا زلاجات بحواف فولاذية أو بدون حواف، حيث أن الحواف الفولاذية لم تظهر إلا في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين.

وتقام سباقات تزلج تبعث على الحنين إلى الماضي في العديد من مناطق التزلج، على سبيل المثال في منطقة شروف، وبايريشتسيل في بافاريا العليا وفي سان إنجلمار في الغابات البافارية.

وفي ليوجانج بالنمسا يتنافس المتزلجون الذين يحنون إلى الماضي من عدة دول على اللقب كل عامين.

وفي العام الماضي، كان السباق سيقام مرة أخرى، لكن تم إلغاؤه بسبب الوباء.