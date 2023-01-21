كهربا يتفوق على هذا الثنائي في الأهلي

تفوق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على كلا من السيد حمدي وأنيس بوجلبان ثنائي الشياطين الحمر السابق.

حيث رفع محمود كهربا عدد مشاركاته مع الأهلي إلى ٦٤ مباراة متفوقا على بوجلبان والسيد حمدي ولكل منهما ٦٣ مباراة بقميص الأحمر.

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن تشكيل الفريق الذي ‏يخوض مباراة الزمالك، مساء اليوم على استاد القاهرة، في ‏إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏ حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.‏

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي.

الهجوم: محمود كهربا.‏

يذكر ان محمود كهربا قد شارك في انتصار الأهلي على سموحة بنتيجة ٣_١ في نصف نهائي كأس مصر، نسخة الموسم الماضي.