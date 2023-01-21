السودان: الاتفاق على إزالة العقبات أمام مشاريع المياه التي تنفذها الهيئة المشتركة مع مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفق وزيرا الري في مصر والسودان على إزالة جميع العقبات أمام تنفيذ المشاريع المائية التي تنفذها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في البلدين، بحسب بيان لوزارة الري السودانية اليوم.

وذكر البيان أن الوزير المصري، الدكتور هاني سويلم، ونظيره السوداني، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، عقدا محادثات حول سبل التعاون والعمل المشترك في مجال الموارد المائية.

وأكد المهندس ضو البيت أن زيارة وزير الري المصري "كانت ناجحة ومثمرة"؛ مشيرا إلى أن الجانبين أكدا أهمية دعم الهيئة المشتركة والتركيز على إنفاذ المشاريع التي تنفذها.

وأوضح أن اللقاء ناقش مسألة تزايد أعشاب النيل، والتي بدأت تنتشر بشكل مزعج؛ كما ركزت الاجتماعات على ضرورة دعم جنوب السودان فنيا ولوجستيا.