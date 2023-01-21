تأجيل إعادة محاكمة 19 متهما في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق لجلسة 26 أبريل

تأجيل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد في قضية «أحداث شغب جزيرة الوراق» لجلسة 26 أبريل للمرافعة.



وكان أمر الإحالة قد كشف عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة وقطع الطرق.



وأضاف أمر الإحالة أنه خلال تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وخلال نزول القوات إلى أرض الجزيرة- تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقذفوا القوات بالطوب والحجارة، وأطلقوا أعيرة نارية وخرطوشا على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.