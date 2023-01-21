 جورجيا.. مسلح يقتل 5 أشخاص من شرفته ثم ينتحر - بوابة الشروق
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جورجيا.. مسلح يقتل 5 أشخاص من شرفته ثم ينتحر

د ب أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 2:04 ص | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 2:04 ص

قتل رجل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص ثم انتحر من شرفة في حي سكني في جمهورية جورجيا.

وأعلنت وزارة الداخلية في العاصمة تبليسي يوم الجمعة، أن من بين القتلى شرطي.

وأسفر الهجوم الذي وقع في بلدة ساجاريجو في منطقة كاخيتي شرقي جورجيا عن إصاب العديد من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة أن المحققين وجدوا سلاحا آليا في شقة الرجل.

ولم تتضح على الفور خلفية الجريمة.

وذكرت وسائل إعلام جورجية أن الرجل خدم في الماضي في الجيش وتردد أنه كان يعاني من مشكلات نفسية، وأفاد التقرير بأنه كان لا يزال يمتلك السلاح الذي كان معه أثناء خدمته في الجيش.

ولم تعلق وزارة الدفاع في جورجيا على القضية.

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