يستقبل الصينيون في جميع أنحاء العالم العام الجديد وفقا للتقويم القمري التقليدي، مساء اليوم السبت، حيث ينتهي عام النمر ليفسح المجال أمام عام الأرنب غدا الأحد.

ولكن في الصين، لا تزال مشاعر القلق وحزن الفقدان مسيطرة، في أعقاب الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بينما يحاول المسؤولون الصينيون رسم صورة أكثر إشراقا للوضع الصحي.

وفي الأساطير الصينية، يمثل الأرنب، التناغم وطول العمر.

ويبدأ العام الجديد في الصين في منتصف ليل اليوم السبت (1600 بتوقيت جرينتش).

ويعد هذا الاحتفال الأول من نوعه بالعام الجديد منذ أن رفعت السلطة الشيوعية في بكين القيود الصارمة للحد من فيروس كورونا في البلاد، مما سمح لملايين العائلات بلم شملهم في نهاية هذا الأسبوع لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ويحتفل معظم الصينيين ببداية العام الجديد من خلال تناول وجبات عشاء فاخرة أثناء مشاهدة حفل رأس السنة الجديدة على شاشات التلفزيون الحكومي.