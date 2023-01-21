فنزويلا تطلق سراح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات بعد 5 سنوات من اعتقاله

أفرجت فنزويلا عن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الحكومية بعد خمس سنوات من اعتقاله بتهمة التحريض على التمرد ضد الرئيس نيكولاس مادورو ، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن مصادر مطلعة.

وتم إطلاق سراح ميجيل رودريجيز توريس، وهو ميجور جنرال سابق في الجيش الذي لم يكن مؤيدا لمادورو، صباح اليوم السبت، ومن المتوقع أن يسافر إلى إسبانيا حيث يخطط للعيش في المنفى، وفقا للمصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وكان من المتوقع أن يسافر معه الرئيس الإسباني الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو، الذي تفاوض من أجل إطلاق سراحه لمدة عامين، وفقا للمصادر ، ولم يتسن على الفور الاتصال بثاباتيرو الذي التقى مادورو في القصر الرئاسي في كاراكاس في وقت سابق من هذا الأسبوع للتعليق.

ويعد إطلاق سراح السجناء السياسيين بندا رئيسيا على جدول الأعمال في المفاوضات المتقطعة التي يجريها أعضاء المعارضة الفنزويلية مع الحكومة.

وتضغط المعارضة من أجل الإفراج عن السجناء كأحد التنازلات التي تأمل في الحصول عليها من مادورو مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

وفي العام الماضي، أطلق مادورو سراح العديد من السجناء الأمريكيين، بمن فيهم مديرون تنفيذيون في قطاع النفط وجندي سابق في مشاة البحرية، مقابل إطلاق سراح اثنين من أفراد أسرة كانا يقضيان حكما يتعلق بالمخدرات.