 وفيات وانقطاعات للكهرباء جراء تراكم الثلوج في التشيك وبولندا وسلوفاكيا - بوابة الشروق
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وفيات وانقطاعات للكهرباء جراء تراكم الثلوج في التشيك وبولندا وسلوفاكيا

د ب أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 11:51 م

تسبب التساقط الكثيف للثلوج في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ووقوع حوادث مرورية، في التشيك وبولندا وسلوفاكيا.

وفي بلدية هيرتفيكوفيتش التشيكية، لقى سائق سيارة حتفه، اليوم السبت، إثر سقوط شجرة على سيارته خلال سيره بطريق ريفي، وفقا لوكالة الأنباء التشيكية.

وفي قرية فافرزكا البولندية، الواقعة في جنوب شرق مدينة كراكوف، توفيت (سيدة - 70 عاما)، كانت بحاجة إلى الرعاية، إثر تعطل جهاز الأكسجين الخاص بها، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية "باب" اليوم السبت.

واستدعى أقارب السيدة، سيارة الإسعاف ورجال الإطفاء، بيد أن عربة الإطفاء التي كان من المفترض أن تجلب لها أنبوب أكسجين بديل، تعرضت لحادث في الطريق بسبب عاصفة ثلجية.

وفي بولندا، انقطعت الكهرباء مؤقتا عن أكثر من 100 ألف أسرة، وتسببت الأشجار المتساقطة على خطوط الكهرباء في معظم تلك الانقطاعات، وفقا لوكالة "باب" البولندية.

وفي سلوفاكيا، انقطعت إمدادات الكهرباء عن آلاف الأسر بسبب سوء الطقس، وتلقت الشرطة بلاغات بوقوع العديد من حوادث المرور المرتبطة بالطقس.


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