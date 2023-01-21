وزير الصحة الكويتي: حريصون على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في المجال الطبي

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، الحرص على مواكبة التطور الكبير بمجال التكنولوجيا الطبية وإقامة المؤتمرات لتبادل واكتساب الخبرات بهدف تحسين الخدمات الطبية وفقا للجودة المطلوبة.

وقال وزير الصحة الكويتي -في افتتاح المؤتمر الكويتي الـ18 للجراحين والملتقى السابع لرابطة الجراحة العامة مساء اليوم السبت، بمشاركة خبراء من أمريكا وأوروبا- إن المؤتمر الذي يستمر 3 أيام يعتبر أحد المؤتمرات الهامة التي تتناول وتبرز موضوعات طبية مثل الجراحة العامة وجراحات جدار البطن والأيض والسمنة المفرطة والقولون وأورام الأنسجة والإصابات البليغة ويكتسب أهمية خاصة من خلال الكفاءات المشاركة فيه.

من جانبه أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت جيم هولتسنايدر، على الشراكة والتعاون بين القطاع الصحي الكويتي والأمريكي كذلك التعاون الاقتصادي بين الشركات الأمريكية المصنعة للاجهزة والأدوات الطبية مع الجانب الكويتي، لافتا إلى استمرار ذلك التعاون في مجال التدريب بين الجهات الأمريكية ذات الخبرة والسمعة العالمية وبين جميع القطاعات الطبية الكويتية وخاصة مجتمع الجراحين في الكويت.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر ورئيس الرابطة الكويتية للجراحين الدكتور موسى خورشيد إن المؤتمر الذي انطلقت أولى دوراته عام 2002، يعمل على وضع الكويت على الخريطة العالمية بتقديم العديد من المحاضرات التخصصية والأبحاث العلمية، التي تم إجراؤها في الكويت والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.