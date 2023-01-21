وصلت حافلت نادي الزمالك إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا للمباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز لأهداف مختلفة، حيث يتطلع الأهلي لحسم الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري العام، فيما يريد الفارس الأبيض الفوز لكسر عقدة الدور الأول مع الأهلي حيث لم يحقق الفوز في القمة منذ موسم 2003، بالإضافة إلى نهاية سلسلة النتائج السلبية التي ظهرت مع قدوم عام 2023.

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 31 نقطة بجدول ترتيب المسابقة المحلية.