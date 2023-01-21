إخلاء مبنى في ميونخ به أكثر من 100 ساكن إثر اندلاع حريق

اندلع حريق في مبنى بمدينة ميونخ الألمانية، يقطنه أكثر من 100 شخص، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وقالت إدارة الحرائق بالمنطقة، إن النيران اشتعلت في قبو المبنى، ما أدى إلى عملية واسعة النطاق شارك فيها ما يقرب من 250 فردا من وحدات الطوارئ.



وتم إخلاء المبنى بسبب انتشار الدخان الكثيف، وجرى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى. كما تم نقل سكان المبنى إلى صالة للألعاب الرياضية في مدرسة قريبة.



واستدعت فرقة الإطفاء تعزيزات من ميونخ وبلانيدج وجريفيلفينج وتاوفكيرشن ووكرايلنج، ومناطق أخرى. وتحقق الشرطة في سبب الحريق.