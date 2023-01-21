أول إطلاق فضائي روسي من قاعدة بايكونور للعام الجديد في 5 فبراير المقبل

أعلن مركز يوجني الروسي لعمليات الفضاء، اليوم السبت، أن أول إطلاق فضائي من قاعدة بايكونور الفضائية في عام 2023، سيكون لصاروخ ناقل يوم 5 فبراير المقبل.



وأشار المركز، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن "الاستعدادات جارية في قاعدة بايكونور الفضائية لثلاث عمليات إطلاق متتالية"، مضيفا أن موظفي مركز يوجني الفضائي يقومون بعدة اختبارات لإعداد الصواريخ للإطلاق في الفضاء.



وأضاف المركز أن موعد الإطلاق سيكون في 5 فبراير المقبل، حيث سيتم إطلاق المركبة الفضائية الروسية للأرصاد الجوية المائية "إلكترو إل"، التي طورتها شركة "إن بي أو لافوشكن".



وذكر المركز أيضا أن المركبة الفضائية "بروجرس إم إس-22"، سيتم إطلاقها أيضا من قاعدة بايكونور متجهة إلى محطة الفضاء الدولية يوم 9 فبراير القادم.



جدير بالذكر أن قاعدة بايكونور الفضائية، هي ميناء فضائي دولي تتشارك فيه كل من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وبعض البرامج الفضائية الأوروبية والآسيوية، ويقع في وسط كازاخستان، وأسسه الاتحاد السوفيتي عام 1955.