بريطانيا: الحرب بين روسيا وأوكرانيا في حالة من الجمود

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن هناك حالة من الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابعت الوزارة في بيان نشرته في حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في الأيام الأخيرة، تركز القتال الأشد في ثلاثة قطاعات"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت: "في الشمال الشرقي، بالقرب من كريمينا، من المحتمل أن تكون أوكرانيا قد حققت مكاسب محدودة، وصدت بنجاح هجوماً مضاداً روسياً".

وذكرت أنه حول منطقة دونيتسك، في قطاع باخموت، من المحتمل أن تكون القوات الروسية وقوات "فاجنر"، أعادت تنظيم صفوفها في بلدة سوليدار، بعد الاستيلاء عليها في وقت سابق من الأسبوع".

وقالت "بشكل عام ، الصراع في حالة من الجمود. ومع ذلك، هناك إمكانية واقعية لتقدم روسي... حول باخموت".