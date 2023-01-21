مقتل شرطيين وإصابة آخر إثر هجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمنية شمال غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم السبت، مقتل شرطيين وإصابة آخر إثر هجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر شمال غرب البلاد.



وذكرت الشرطة الباكستانية في بيان أوردته صحيفة (ذا إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، أن المسلحين أطلقوا النار على نقطة تفتيش في المنطقة ما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة، موضحة أن مسؤول الشرطة توفي أثناء نقله إلى المستشفى وآخر أثناء تلقيه العلاج في مستشفى حيث أصيب بأربع رصاصات.



من جانبه، أدان زعيم الحزب الوطني الشعبي أيمل ولي خان، الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش للشرطة، قائلا إن "الاضطرابات المتزايدة في المحافظة تعكس الوضع الخطير".



وأضاف زعيم الحزب الوطني الشعبي أن "الإرهابيين يستهدفون علنا عامة الناس بما في ذلك الشرطة".



جاء الهجوم بعد يومين من مقتل اثنين من مسؤولي الشرطة في حين أصيب ثلاثة آخرون في هجوم إرهابي بقيادة حركة طالبان باكستان على نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بباكستان.