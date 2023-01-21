غلق 23 منشأة طبية مخالفة في حملات مكبرة بالمنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية حملات مكثفة علي المنشآت الصحية الخاصة وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.

وأسفرت الحملات عن المرور علي عدد 242 منشأة طبية ميدانية أسفرت عن عدد 119 منشأة مطابقة و69 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وغلق عدد 23 منشآت واستصدار قرار غلق لعدد 30 منشأة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى25 منشأة، وعدد 11 مخالفة لاشتراطات الترخيص كما تبين وجد عدد 47 منشأة غير مرخصة.

كما قامت إدارة العلاج الحر بالمرور علي جميع الحضانات الموجودة بنطاق المحافظة لمتابعة المخالف منها، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

وناشدت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.