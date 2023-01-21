محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا رمضان بـ 3 مدن

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعيد عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اليوم السبت 21 يناير 2023، معارض أهلًا رمضان، بمدن الخانكة وطوخ والقناطر الخيرية.



ويتم تنظيم تلك المعارض بالتنسيق بين مديرية التموين بالقليوبية، وبمشاركة الغرفة التجارية الغرفة، وكبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.



شهد الافتتاح إقبال كبير من قبل المواطنين لشراء السلع الغذائية من المعرض، مطالبين بخفض أسعار السلع داخل المعارض، كما استجاب المحافظ لمطالب المواطنين، موجهاً أصحاب السلع داخل المعرض بخفض الأسعار، والإبقاء على الأسعار المعلنة، للتخفيف العبء على كاهل المواطن.



وأضاف المحافظ، أن معارض وشوادر أهلاً رمضان ببعض مراكز المحافظة تأتي تِباعاً لتخفيف العبء على المواطنين، علاوة على ضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها بباكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين، مشيراً إلى تخفيضات تصل إلى 30%.



كما وجه المحافظ، رؤساء المُدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مسؤولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض أهلاً رمضان، بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، وذلك للتأكُد من توافر كل السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار.



كما شدد المحافظ، على أهمية الالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.



وشدد على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع استمرار عرض التقرير اليومي لحالة المعارض والأسواق بجميع أنحاء المحافظة.



من جهته أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض أهلا رمضان بالقليوبية، منذ انطلاقها حتى الآن، شهدت إقبالًا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.



وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعًا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.



وأشار إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كل السلع والمنتجات بالأسواق.



وأكد أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، بحسب الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.



وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم افتتاح 5 معارض أهلا رمضان حتى الآن، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على فتح المزيد من المعارض بالمحافظة حتى تصل إلى 10 معارض في مختلف المدن والقرى بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق الدائم بين جميع الجهات لتوفير السلع داخل المعارض.