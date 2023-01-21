دار الشروق تطرح رواية «الكبرياء الصيني» للمخرج خيري بشارة

تصدر دار الشروق للنشر، رواية "الكبرياء الصيني" للمخرج السينمائي الكبير خيري بشارة، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب 2023.



ومن أجواء الرواية: رواية مُثيرة تدور وقائعها في بيئة مغايرة لم يقربها السرد العربي من قبل، تُتيح أمام القارئ فرصة نادرة للعبور بين ثقافتين، وتكشف وجهًا جديدًا لمؤلفها المخرج السينمائي المبدع خيري بشارة الذي يغامر هنا باستعمال وسيط جديد، يكمل تجاربه في الاكتشاف واللعب الفني.



تدور الأحداث حول سيرة "كونج يونج" الذي ينتقل في ثلاثينيات القرن الماضي من قرية صغيرة في الصين إلى أن يصل مصر هاربًا من الجوع والفقر بعد أن فقدَ حبيبته التي راحت ضحية عصابة من الفاسدين الأشرار، وفي مصر يبدأ رحلة تحقيق الذات والصعود الاجتماعي بأمل العودة للانتقام، متحديًا الكثير من الظروف.



وطوال رحلته يتحول إلى "دون جوان" فاعل في مجتمع يعيش تحولات الانتقال من الملَكية إلى الجمهورية دون أن تتفكك شبكاته القديمة تمامًا. وبفضل مهاراته وامتلاكه لكبرياء نادر يحظى "الأمي" الصيني بالكثير من فُرص النجاح وحالات الحب حيث تلعب المرأة الدور الأكبر في رسم مساراته.



تنقل الرواية خبرة إنسانية فريدة لمعنى الطموح، والسعي لبناء الذات، وتحمل هواجسها المثقلة بتساؤلات كثيرة عن الإيمان والعدل والحرية، وحق الناس في أن يعيشوا سُعداء.