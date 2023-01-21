البيت الأبيض: بايدن يتعامل مع الوثائق السرية على محمل ‏الجد

رفضت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، الرد على أسئلة حول أزمة الوثائق السرية، التي ظل ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن، محتفظا بها داخل منزله الخاص لمدة 6 أعوام على الأقل، وتم اكتشافها ‏مؤخرا بواسطة تقرير صحفي.‏

وسألت مراسلة خلال مؤتمر صحفي المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بشأن إجابة بايدن بأنه "غير نادم" على الوثائق السرية المكتشفة في منزله، التي أدلى بها يوم الخميس خلال إجرائه جولة في كاليفورنيا لمراقبة جهود مكافحة العواصف التي تجتاح بلاده حاليا.

وكانت إجابة جان بيير: "لن أخوض في تفاصيل، أو لن أتجاوز ما قاله الرئيس".

وأضافت: "سوف أكرر من هنا... في الأساس ما قاله لكم جميعا عدة مرات في هذه المرحلة، إنه يأخذ بالفعل مسألة الوثائق سرية على محمل الجد، فهو يأخذها على محمل الجد، ولن أتجاوز ما قاله".

وعندما أعلنت كارين جان بيير في المؤتمر الصحفي أن بايدن سيعود إلى منزله في شاطئ ريهوبوث بديلاوير، من أجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع، تلقت سؤالا من أحد الصحفيين عما إذا كانت رحلته إلى منزله لها أي علاقة بالوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقر إقامته في ويلمنغتون، ولكنها تهربت من الإجابة عن السؤال، وأحالت المراسل إلى مكتب مستشار البيت الأبيض أو وزارة العدل للتعرف على التطورات الجديدة في القضية.

وقالت جان بيير: "لن أعلق على هذه النقطة على الإطلاق من هنا، سأستمر في أن أكون حكيمة ومتسقة، وأحترم عملية التحقيق التي تجريها وزارة العدل".

وأمس الأول الخميس، صرح بايدن في مؤتمر صحفي بولاية كاليفورنيا،: "لقد وجدنا حفنة من الوثائق التي تم حفظها في المكان الخطأ، وتم على الفور تسليمها إلى وزارة العدل والمحفوظات الوطنية، ونحن نتعاون بشكل كامل ونتطلع إلى حل هذه المشكلة بسرعة".