تحويل وجهة طائرة متجهة إلى الهندية من روسيا بسبب تهديد بوجود قنبلة

قالت الشرطة الهندية إنه تم تحويل وجهة طائرة تقوم برحلة برحلة جوية مستأجرة متجهة إلى ولاية جوا الهندية من موسكو وعلى متنها 240 راكبا إلى أوزبكستان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أن تلقت السلطات في مطار دابوليم في الولاية رسالة بريد إلكتروني، زعمت وجود قنبلة على متن الطائرة.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه على طريق موسكو-جوا الذي يشمل نفس شركة الطيران في أقل من أسبوعين، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة، التي تشغلها شركة الطيران الروسية أزور، في مطار دابوليم في جنوب جوا في الساعة 0415 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حسبما قال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.

وأضاف: تم تحويل الرحلة إلى أوزبكستان بعد تلقي بريد إلكتروني في الساعة 12:30 صباحا من قبل مكتب مدير مطار دابوليم، والذي قال إن قنبلة زرعت على متن الطائرة.

وتم تحويل الرحلة قبل دخولها المجال الجوي الهندي، وهبطت في مطار في أوزبكستان حوالي الساعة 04:30 صباحا.