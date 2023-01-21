شركة سويسرية تعتزم بيع قسم تحويل الطاقة بمبلغ 505 ملايين دولار

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أعلنت شركة الهندسة السويسرية "ايه بي بي"، أنها تعتزم بيع قسم تحويل الطاقة بها بمبلغ 505 ملايين دولار.

وقالت الشركة، إنه من المتوقع أن تكتمل عملية البيع لشركة "إايه سي بيل بوليتك" التايوانية في النصف الثاني من العام الجاري 2023 .

وكانت شركة "ايه بي بي" قد اشترت قسم تحويل الطاقة، الذي كان يحمل اسم "لينيج باور" في السابق، في إطار الاستحواذ على "جي أي إندستريال سولوشنز" في عام 2018.

ويوجد قسم تحويل الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية ويعمل به 1500 موظف في مختلف أنحاء العالم، بشكل رئيسي في ثلاثة مواقع رئيسية والمقر الأمريكي.

وقد حقق القسم عائدات تقدر بـ440 مليون دولار ودخل من عمليات تقدر بـ50 مليار دولار في 2022 .