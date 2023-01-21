زيلينسكي يريد مواصلة الكفاح لتسلم دبابات ليوبارد الألمانية

بعد مؤتمر أوكرانيا يوم الجمعة بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، يريد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواصلة كفاحه من أجل تسليم دبابات ليوبارد2 الألمانية إلى بلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة ليلية تم بثها في كييف مساء الجمعة، إنه سمع خلال المفاوضات الكثير من التفهم بالنسبة لاحتياجات أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من جانب روسيا.

وأضاف: "نعم، لا يزال يتعين علينا الكفاح من أجل تسليم دبابات حديثة، لكننا نوضح كل يوم بشكل أكثر، أنه لا يوجد بديل لقرار الدبابات".

وفي مؤتمر رامشتاين، لم تتخذ ألمانيا قرارا بعد بشأن تسليم الدبابات القتالية.

وعلى الرغم من ذلك، عبر زيلينسكي عن تفاؤله من أنه سيحصل عليها، وقال إنه من الضروري أيضا الحصول على صواريخ ذات مدى أطول من أجل تحرير الأراضي الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي أن ليس كل شيء تم بحثه في رامشتاين يمكن طرحه علانية، لكن الخلاصة هي تعزيز المقاومة الأوكرانية أمام العدوان الروسي، متابعا: "الشركاء يتخذون مواقفهم بصلابة بأنهم سيساندون أوكرانيا طالما تطلب الأمر لتحقيق انتصارنا".

وأشار إلى أنه من الممكن بالفعل تعزيز القوة الضاربة للمدفعية، وقال إنه تم أيضا إضافة العربات المدرعة والعديد من مئات العربات القتالية لترسانة البلاد.

وسلط زيلينسكي الضوء بوجه خاص على واحدة من "أكبر المساعدات الدفاعية" من الولايات المتحدة، التي تدرك أن "الحرية لا يتعين أن تخسر".

وشدد زيلينسكي على أن "أي اتفاق يجب تنفيذه في أقرب وقت ممكن، من أجل الدفاعات الأوكرانية".