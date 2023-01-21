وزير الاتصالات السوداني: نتطلع للاستفادة من خبرة مصر في التحول الرقمي والمدن الذكية

التقى هاني صلاح، سفير مصر في الخرطوم، بوزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني المكلف عادل حسن الحسين، حيث استعرض الجانبان التطورات ذات الصلة ببرامج التعاون القائمة بين مصر والسودان في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والبريد، وبحث سبل المضي قدماً في تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب السفير هاني صلاح، عن تطلع مصر لمشاركة وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني في اجتماعات الدورة الـ26 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والمقرر عقدها في 23 يناير الجاري في القاهرة، وكذا للقائه مع وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات ومسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين.

وأثنى وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني على التعاون القائم مع مصر حالياً، معرباً عن تطلع الجانب السوداني للاستفادة من الخبرات المصرية في العديد من المجالات، خاصة التحول الرقمي والمدن الذكية والألياف البصرية.