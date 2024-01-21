الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع هوفكينز

رد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم الزمالك، على الأنباء المتداولة مؤخرا عن اقتراب النادي من التعاقد مع البلجيكي كارل هوفكينز، ورحيل معتمد جمال، مدرب الفريق، عن منصبه.

قال أحمد سالم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون":" كل ما قيل عن التعاقد مع المدرب البلجيكي غير صحيح على الإطلاق، الزمالك لم يوقع أي عقود مع أي مدرب، سواء البلجيكي أو غيره".

أضاف أحمد سالم:" معتمد جمال مستمر في عمله كمدير فني لفريق الزمالك بشكل طبيعي، وهناك أكثر من سيرة ذاتية تم عرضها على مجلس إدارة الزمالك، وقبل نهاية الشهر الحالي سيتم توضيح خارطة طريق فريق كرة القدم".

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب الزمالك من التوقيع مع المدرب البلجيكي، كارل هوفكينز.

وتعرض الزمالك لخسارة أمام الوحدة الإماراتي (3-1) على استاد آل نهيان بأبو ظبي، في نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الودية.