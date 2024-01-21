جورجا ميلوني تسعى لتعزيز العلاقات مع تركيا أثناء زيارتها لإسطنبول

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التقت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول أمس السبت، فيما تعد أول زيارة خارجية تقوم بها ميلوني عقب أن تولت بلادها رئاسة دول مجموعة السبع.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الملخص الرسمي للمباحثات جاء فيه أن الحكومتين تسعيان لتعزيز قيمة التجارة بين بلادهما لتصل إلى 30 مليار يورو (32.7 مليار دولار) بحلول 2030، مقارنة بنحو 25 مليون يورو حاليا.

ويمكن أن تتضمن الاتفاقيات في مجال الدفاع شركة ليونارد اس بي ايه، التي تعمل في مجال الفضاء الجوي والأمن عالميا.

وتتضمن أجندة المباحثات قضية الهجرة، حيث تتطلع الدولتان للتوصل لاتفاق مع ليبيا لتعزيز التعاون.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية، إلى أن الثلاث دول قد توقع اتفاقا بشأن الهجرة قبل فصل الصيف.