قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، إن الحركة لا تخجل من الاعتراف بوقوع بعض «الأخطاء الفردية» خلال عملية «طوفان الأقصى»، مشيرًا إلى أن «الأمر يحدث في كل الدول».



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربي»، مساء الأحد، أن «الهدف الأساسي من طوفان الأقصى كان عسكريًا»، معقبًا: «لم نكن نوجه عملنا ضد المدنيين، ولم يكن هدفنا قتل أو اختطاف المدنيين بالأساس»، بحسب تعبيره.



وأشار إلى أن «الهدف العسكري للعملية استهدف فتح السجن بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة»، مضيفًا: «الأمر أدى إلى تدفق العديد من الناس، بعضهم فعل ما فعل وصنع ما صنع، لكننا لا نخشى القول بوقوع بعض الأخطاء الفردية».



وكشف عن توجيهات القائد العام محمد الضيف، لعناصر الحركة وكتائب القسام، موضحًا: «الضيف قال: نحن وجهنا بندقيتنا نحو جنود الاحتلال وفرقة غزة لاختطاف الجنود ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين، لا تقتلوا شيخًا أو طفلًا أو امرأة».



ونوه بأن «إسرائيل حاولت الترويج لارتكاب عناصر حماس لعمليات اغتصاب، وفبركت العديد من القصص والروايات الوهمية»، مؤكدًا أن «الحركة استطاعت قلب الرواية لصالح القضية الفلسطينية، وهزيمة دولة الاحتلال إعلاميًا، إضافة إلى الهزيمة السياسية والعسكرية».