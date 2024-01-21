 ضبط 3 سيدات لقيامهن بغسل 55 مليون جنيه حصيلة اتجار في المخدرات - بوابة الشروق
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ضبط 3 سيدات لقيامهن بغسل 55 مليون جنيه حصيلة اتجار في المخدرات

مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 7:18 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 7:18 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات "لهن معلومات جنائية" لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء (العقارات، الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ55 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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