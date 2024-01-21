رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليتي الزراعة والعلوم

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم الأحد، سير العملية الامتحانية داخل لجان الكليات، والتي من المقرر أن تُختتم هذا الأسبوع، وذلك بزيارة لكليتي الزراعة، والعلوم، رافقه خلالها الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد علي محمود، عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين.

واطمأن فرحات، خلال جولته، على الالتزام بضوابط ومحظورات الامتحانات، وعدم الإخلال بقواعدها أو اصطحاب الهاتف المحمول، واتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم وإتاحة سبل الراحة والدعم مع الحفاظ على الهدوء داخل اللجان وانضباطها، مؤكداً حرصه ومتابعته المستمرة لأعمال الامتحانات طوال فترة انعقادها وحتى انتهائها في الـ24 من يناير الجاري.

وشدد رئيس جامعة المنيا، على ضرورة تواجد أساتذة المادة الممتحنة بلجان الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب، وحل أي مشكلة قد تطرأ، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لقواعد الجودة والقياس والتقويم لتحقيق أهداف العملية التعليمية.