حالة عود في بيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي حفلا بعنوان "حالة عود" للفنان مايكل أنسي، في الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن برنامج العروض الفنية لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتحدد سعر التذكرة بـ80 جنيها.

يتضمن برنامج الحفل عدد من مؤلفات مايكل أنسي الموسيقية الخاصة، ومنها "بيك بعيش"، و"حلم"، و"اختيار"، و"بداية جديدة"، و"حياة".

ويعزف من المؤلفات وألحان أغاني من تراث الموسيقى العربية، ومنها "عزيزة"، و"ما تفوتنيش انا وحدى"، و"على رمش عيونها"، و"يا مسافر وناسي هواك"، و"الف ليلة وليلة".

مايكل أنسي هو عازف عود مصري خريج بيت العود العربي بالقاهرة بتقدير امتياز، وشارك مع العديد من المشاريع الموسيقية فى العديد من المسارح فى مختلف أنحاء الجمهورية وأيضاً بالخارج في إسبانيا، وألمانيا، والسعودية، والإمارات والأردن.

أطلق مايكل أنسي مشروعه الموسيقى "حالة عود" في عام ٢٠١٩، ويعتمد فيه ‘لى إستخدام الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.