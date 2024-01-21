قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لم تتخلف يوما عن سداد قسط من أقساط الديون طيلة تاريخها، منوها أن الديون قصيرة الأجل تشكل 20% بينما 80% هي متوسطة وطويلة الأجل.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن قسمة الدين الخارجي البالغ 164.7 مليار دولار على إجمالي الناتج المحلي قرابة 400 مليار، يشير إلى أن متوسط الدين يبلغ «40 %»، موضحا أن حدود تصنيف الدين الآمن تقع بين 30 إلى 50%.

وأوضح أن 70% من الديون تتجه صوب المشروعات التنموية الخدمية، هذا إلى جانب تلبية متطلبات الغذاء، قائلا: «أولادنا ينعمون بهذه المشروعات بيركبوا المونوريل والقطار السريع والدولة بتوفر له طرق ومدن جديدة ومناطق صناعية».

ونوه أن 110 ملايين مصري يعيشون على مساحة 14% فقط من مساحة مصر، مشيرا إلى إقامة الدولة 40 مدينة جديدة خلال السنوات التسع الماضية، فضلا عن بدء المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة يونيو المقبل.

ولفت إلى تراجع معدل التضخم إلى 35.2% وفقا لإحصائية ديسمبر الماضي، بمعدل 5 % على مدار الأشهر الأربعة الماضية، موضحا أن البنك المركزي يستهدف خفض معدل التضخم إلى مستويات بين 5 إلى 9% مع نهاية العام الجاري.