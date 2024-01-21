مانولوفيتش: نتائج المنتخبات العربية متواضعة في بطولة أمم أفريقيا

قال زوران مانولوفيتش مدرب الوداد والاتحاد السكندري السابق، أن مباراة الجزائر وبوركينا فاسو كانت جيدة للغاية حيث كان بوركينا فاسو مبادرا في مستواه، واتبع اسلوب إحتراف خلال طريقة لعبه لكن الجزائر استطاعت ان تنتزع نقطة هامة للتأهل للدور القادم بتحقيق التعادل.

وأوضح مانولوفيتش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كان 2023 " المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن فارق النتائج بين المنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية لم يكن مفاجأة حيث عمدت الفرق الإفريقية على التدريب بشكل مكثف ورفع مستوى اللاعبين خلال الفترة الماضية مما انعكس عليه بتقارب واضح في النتائج مع نظرائها العربية مشيرا إلى أنه درب العديد من اللاعبين في انجولا وكانت فرقهم جيدة للغاية.

أشار مانولوفيتش:" شهدت بطولة الأمم الإفريقية العديد من المفاجآت وهي خسارة تونس وتعادل المنتخب المصري في مبارتين إضافة لتعادل المنتخب الجزائري أيضا تلك المنتخبات التي كان من المتوقع أن تحقق نتائج عالية مشيرا إلى البطولة بدأت بشكل جيد للغاية ومازال هناك مباريات قبل المبارة النهائية مشددا على أن الأهم لدى المنتخبات هو التأهل للدوري القادم".